LOS ANGELES – Sony Pictures menolak menayangkan film besar di bioskop sampai pandemi berakhir. Sony tidak akan merilis film seperti Venom 2 atau Spider-Man 3 sampai kondisi dunia kembali normal.

Warner Bros dan Disney di box office telah merilis Tenet dan The New Mutants, Sony Picture tidak akan mengikuti jejak mereka. Setidaknya tidak dalam waktu dekat.

Sony Pictures mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan merilis blockbuster utama, ttu berarti film seperti Venom 2 bisa lebih lebih lama rilisnya dari waktu yang telah diperkirakan.

Baca Juga:

Sony Pictures Tetap Raih Keuntungan di Tengah Pandemi Corona

Nama Park So Dam & Suzy Disebut dalam Bursa Pemain Series Marvel Silk

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Chairman Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra. Vinciguerra membahas gagasan merilis film laris di pasar saat ini, karena bioskop telah dibuka kembali di AS dan telah di sebagian besar dunia.

“Kami tidak akan membuat kesalahan dengan merilis film yang sangat mahal senilai USD200 juta ke pasar kecuali kami yakin bahwa bioskopnya terbuka dan beroperasi pada kapasitas yang signifikan”. Ujarnya

Sony memiliki jajaran film besar termasuk Morbius, Venom : Let There Be Carnage, Peter Rabbit 2 dan Monster Hunter. Semua ini bersama dengan Ghostbusters : Afterlife, sebelumnya direncanakan akan rilis pada tahun 2020. Tetapi karena bioskop ditutup, semuanya menjadi tertunda. Tanggal rilis menjadi tentatif tergantung bagaimana keadaan.

Tony Vinciquerra menambahkan banyak hal akan akan berubah bahkan dalam hal distribusi sampai setelah dunia kembali normal.

“Anda akan melihat banyak hal aneh terjadi selama enam bulan kedepan tentang bagaimana film dirilis, bagaimana mereka dipasarkan, tapi begitu kita kembali normal, kita kan belajar banyak, saya pikir dan menemukan cara untuk melakukan hal-hal yang agak berbeda dan semoga lebih baik.” Ucapnya

Film yang sedang menunggu rilis saat ini akan sangat terpengaruh. Meskipun blockbuster tidak diperhitungkan untuk saat ini, Sony masih memiliki beberapa film kecil yang akan dirilis dalam waktu dekat. The Broken Hearts Gallery tayang di bioskop akhir pekan ini, dengan The Last Shift ditetapkan pada 25 September dan Yellow Rose pada 9 Oktober.`

(aln)