SEOUL - Drama tvN, Record of Youth menunjukkan pertumbuhan rating pada hari kedua penayangannya. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode 2 Record of Youth yang tayang pada 8 September 2020, membukukan rating 6,8 persen.

Mengutip Soompi, Kamis (10/9/2020), angka itu naik 0,4 persen dibandingkan episode perdananya. Dengan hasil itu, drama baru Park Bo Gum berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin rating di slot tayang Senin-Selasa untuk platform TV kabel.

Drama Record of Youth berkisah tentang pergumulan anak muda dalam menggapai mimpi dan menemukan cinta di tengah dunia hiburan yang kejam. Par Bo Gum berperan sebagai Sa Hye Joom, aktor dan model ya memesona.

Sementara Park So Dam menghidupkan lakon sebagai Ahn Jung Ha, seorang makeup artist dan Byun Woo Seok menjadi Won Hae Hyo, model yang ingin mencapai sukses dengan usahanya sendiri.

Sementara itu pada kategori TV nasional, slot tayang Senin-Selasa masih dikuasai drama SBS, Do You Like Brahms?. Pada penayangan 7 dan 8 September silam, drama ini mengumpulkan rating 5,6 dan 5,3 persen.

Hasil itu membuat Do You Like Brahms? cukup dapat meredam pesaingnya. Drama MBC, Lonely Enough to Love hanya mampu membukukan rating 0,4 persen, pada 8 September 2020. Angka itu turun 0,1 persen dibanding pekan lalu.*

