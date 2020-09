LOS ANGELES – Penggemar horor, khususnya pecinta Friday the 13th akan menyambut perayaan empat dekade franchise ini. Fathom Events akan kembali ke Camp Crystal Lake untuk merayakan ulang tahun ke-40 tahun, menjadi salah satu film horor paling berpengaruh.

Pada bulan oktober mendatang, penonton bioskop dapat merasakan versi remaster baru dari slasher asli. Acara Friday the 13th untuk 40th Anniversary akan digelar di bioskop seluruh AS.

Friday the 13th, dalam versi terbaru akan diputar pada hari Minggu 4 Oktober dan Rabu 7 Oktober. Pertunjukan akan diadakan pada pukul 7 malam. Selain menonton film, penonton akan melihat bonus spesial, yaitu Secret Galore Behind The Gore : Friday the 13th.

Menampilkan efek khusus legendaris dan penata rias Tom Savini (Friday the 13th, Dawn Of the Dead) saat ia melakukan beberapa momen terobosan. Seluruh bioskop dibuka kembali setelah penutupan pada bulan Maret lalu. Bioskop melakukan protokol kesehatan setelah diizinkan beroperasi.

Lembaga kesehatan masyarakat telah menghimbau bahwa untuk saat ini pergi ke bioskop masih sangat berbahaya untuk kesehatan. Fathom Events mengatakan mereka telah melakukan percakapan dengan pemilik teater sehubung dengan situasi tersebut.

Kehadiran Jason serta antara sutradara asli Sean S. Cunningham dan penulis Victor Miller mengambil nama Friday the 13th tetapi bukan Jason seperti yang dikenal. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh para penggemar.

