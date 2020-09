JAKARTA - Tenet akhirnya melakukan perilisannya di Amerika Serikat, akhir pekan ini tepatnya pada Labor Day atau Hari Buruh Amerika Serikat.

Dari perilisan di AS tersebut, ternyata film garapan sutradara Christopher Nolan ini sudah menghasilkan 20,2 juta dolar AS, yang dimana secara kasar ini sesuai dengan harapan dari pihak Warner Bros terkait target pendapatan film baru di masa pandemi saat ini.

Dilansir dari Variety, saat ini total pendapatan dari film thriller fiksi ilmiah ini dikabarkan telah mendekati angka 150 juta dolar AS secara global.

Angka tersebut dibantu oleh pencapaian fantastis yang didapatkan dari perilisan box office internasional, pasalnya perilisan internasional ini sendiri telah dilakukan satu minggu lebih awal daripada perilisan di Amerika.

Selain itu, Tenet juga mendapatkan 78,3 juta lagi di akhir pekan ini dari penayangannya di luar negeri. Sehingga jika dihitung secara runtun, saat ini Tenet mendapatkan penghasilan penjualannya dari seluruh dunia sebesar 146,2 juta dolar AS.

Selaku rumah produksi, Warner Bros sendiri puas dan senang akan hasil awal yang dicapai oleh film Tenet, dan merekaangkat bicara soal penghasilan di Amerika yang sesuai dengan ekspetasi.

"Secara harafiah tidak ada alasan untuk membandingkan hasil pembukaan film selama pandemi dengan keadaan lain. Kami berada di wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya (pandemi), jadi perbandingan dengan film lain sebelum COVID akan menjadi tidak adil", ujar salah satu perwakilan dari Warner Bros.

Perilisan di AS sendiri masih tidak secara keseluruhan, pasalnya saat ini sekitar 30 sampai 35 persen wilayah AS masih dikategorikan sebagai red zone atau wilayah terlarang, termasuk New York, Los Angeles, Seattle, dan San Fransisco.