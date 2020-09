SEOUL - BTS kembali membukukan rekor baru dalam karier bermusik mereka. Lewat Twitter pada 2 September silam, Guinness World Records mengumumkan bahwa lagu terbaru BTS, Dynamite berhasil memecahkan tiga rekor sekaligus.

Ketiga rekor itu adalah 'video yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam', 'video musik yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam', dan 'video musik grup K-Pop yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam'

Capaian itu ditetapkan Guinness berdasarkan data YouTube pada 21 Agustus silam. Kala itu, platform berbagi video itu mengumumkan Dynamite berhasil mendulang 101,1 juta view setelah 24 jam dirilis.

Ketiga rekor baru BTS itu sebelumnya dipegang oleh BLACKPINK lewat lagu How You Like That. Dengan begitu, grup asuhan Big Hit Entertainment itu melengkapi deretan rekor yang berhasil mereka pecahkan di Guinness World Records.

BTS juga meraih kemenangan keempat mereka di Gaon lewat Dynamite, pada 3 September 2020. Lagu itu berada di puncak chart Gaon dilihat dari pembelian, pengunduhan, dan streaming single itu secara digital. Tak hanya itu, situs pemeringkat tersebut juga menggunakan chart BGM yang dilihat dari penggunaan lagu itu sebagai musik latar di blog dan profile KakaoTalk.