JAKARTA - Anya Geraldine tampaknya ingin lebih serius dalam menjalin hubungan asmara di masa depan. Kerap kali pacaran-putus, kini dirinya mengaku sedang mencari suami di usianya yang menginjak 24 tahun.

Hal tersebut diungkapkan dalam sesi tanya jawab di Insta Story pribadinya pada 1 September 2020. Salah satu warganet bertanya bagaimana tanggapan Anya ketika dijodoh-jodohkan dengan Rizky Febian.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Anya menjawab, "Gue mau bilang yang suka ngejodohin gue. Guys ini dunia nyata bukan Take Me Out. Gue nyarinya itu suami, bukan nyari pacar."

Bintang Pretty Little Liars tersebut juga mengungkapkan keinginannya untuk taaruf apabila nantinya ada seseorang yang serius dengannya.

"Modelan kayak gue aja pengen diseriusin pengennya di taarufin kalau bisa," imbuhnya.

Anya sudah beberapa kali menjalin hubungan asmara. Terbaru ia berpacaran dengan Ovi Rangkuti. Namun sayang, hubungan keduanya retak pada Agustus lalu.

Kini Anya dikabarkan dekat dengan Rizky Febian. Namun dirinya menampik adanya hubungan spesial diantara mereka. Keduanya memang diketahui tengah menjalin kerjasama untuk proyek video klip lagu terbaru anak komedian Sule tersebut.

