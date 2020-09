SEOUL - Kabar kurang menyenangkan untuk penggemar BTS. Pasalnya, fans tak akan bisa menonton film dokumenter terbaru Jimin cs, Break the Silence: The Movie yang seharusnya tayang pada September ini.

Pada Rabu (2/10/2020), Big Hit Entertainment selaku agensi mengumumkan penundaan perilisan Break the Silence: The Movie. Keputusan ini diambil karena kembali meningkatnya angka COVID-19 di Korea Selatan.

"Saat ini, penyebaran infeksi COVID-19 di area metropolitan Seoul membuat penundaan sementara tanggal rilis Break the Silence: The Movie, yang awalnya diharuskan tayang pada 10 September," kata Big Hit Entertainment seperti dilansir Allkpop.

Big Hit Entertainment berjanji akan segera mengumumkan jadwal baru bulan ini begitu angka COVID-19 di Negeri Ginseng menurun. Tapi, mereka masih belum bisa menjanjikan waktu perilisan baru.

"Perilisan di luar negeri akan tersedia sesuai dengan pedoman yang ada, tergantung keadaan setiap negara dan wilayah," lanjut Big Hit Entertainment.

Break the Silence: The Movie akan menjadi film dokumenter terbaru BTS. Film ini akan memperlihatkan sisi emosional sekaligus cerita jujur para member di balik tur stadion Love Yourself: Speak Yourself mereka tahun lalu.

