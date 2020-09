JAKARTA - Penyanyi Adrian Khalif baru saja menelurkan album berjudul Embrace, Embrace. Tak hanya itu, kini Adrian Khalif juga menghadirkan visual series dari album perdananya.

Dalam visuel series ini, Adrian Khalif menghadirkan tema Embracing all the Feelings. Semua perasaan hadir dalam lagu yang ia nyanyikan dalam album Embrace, Embrace, dari cinta hingga kehilangan.

"Di sini saya ingin mengungkapkan bagaimana kita harus merangkul setiap perasaan, apakah jatuh cinta dengan seseorang, sebaliknya ketika Anda merasa tersesat, sedih atau Anda menghadapi momen patah hati, itu semacam pengingat bagi diri kita sendiri untuk merangkul semua hal yang terjadi dalam hidup kita, kenali diri Anda dalam prosesnya, karena pada akhirnya ketika Anda memeluknya akan terasa menyenangkan dan Anda akan menemukan jati diri Anda," kata Adrian Khalif dalam rilis yang diterima Okezone.

Baca Juga:

Raffi Ahmad Bicara soal Insiden Iis Dahlia: Netizen, Atur Hidup Lo

Anya Geraldine Cari Suami, Ini Deretan Syaratnya





Visual series dari Embrace, Embrace hadir dalam tiga babak. Adrian menyampaikan rasa bahagia dan keberuntungan dalam lagu Morning Light, jatuh cinta dalam lagu Utopia dan pedih akan sakit hati dalam lagu Where Have You Been.

"Jadi di sini saya ingin semua emosi yang akan kita hadapi setiap hari, dan mari kita rangkul," sambung Adrian.

Visual Embrace, Embrace ini akan dirilis setiap sabtu selama sebulan ke depan di Youtube Adrian Khalif. Morning Light Ft. Ben Sihombing menjadi visual series perdana yang hadir secara lengkap.

Ini juga debut Adrian Khalif menyutradarai visual series tersebut. Dalam debut ini, Adrian menghabiskan waktu dua hari untuk menghasilkan tiga visual series.

(aln)