SEOUL - Drama Do You Like Brahms? akan tayang di SBS mulai malam ini, Selasa (1/9/2020). Serial romantis ini mengisahkan usaha murid-murid sekolah musik dalam mengejar mimpi mereka.

Kim Min Jae akan berlakon sebagai pianis muda genius, Park Joon Young. Sementara Park Eun Bin akan menjadi Chae Song Ah, seorang pemain biola muda.

Park Joon Young punya dua teman dekat yang selalu mendukungnya, yakni Han Hyun Ho dan Lee Jung Kyung. Tanpa mereka sadari, ada cinta segitiga tumbuh antara tiga teman tersebut dan Chae Song Ah.

"Tolong nantikan penggambaran Park Eun Bin sebagai Chae Song Ah, yang merasakan daya tarik tak biasa pada Park Joon Young. Serta emosi mendalam Kim Min Jae sebagai Park Joon Young saat memainkan Traumerei dari Robert Schumann," kata tim produksi seperti dikutip dari Soompi.

SBS merilis sejumlah foto stills dari Do You Like Brahms? jelang penayangan episode perdananya. Dalam foto tersebut, Chae Song Ah tampak menatap Park Joon Young yang tengah bermain piano.

