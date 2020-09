LOS ANGELES - Adele tampaknya tak terlalu peduli dengan kontroversi yang tercipta akibat foto bikini bermotif bendera Jamaika yang diunggahnya pada 31 Agustus silam. Setelah kehebohan itu, dia bahkan terlihat melempar guyonan di akun Instagram Verzuz TV.

Dalam video yang dibagikan Verzuz TV pada Senin malam (31/8/2020) itu, Adele tampak berkomentar terkait penampilan Brandy dan Monica. “Wah Gwaan! Yow gyal, yuh look good enuh (Wah Gwan! Kalian terlihat luar biasa),” ujarnya.

Pelantun Someone Like You itu sempat membuat gaduh media sosial saat dia membagikan fotonya mengenakan bikini bermotif bendera Jamaika. Tak hanya itu, dia disebut merendahkan budaya Afrika ketika mengepang rambutnya dengan gaya Bantu.

Foto itu sebenarnya diunggah Adela untuk merayakan pembatalan Notting Hill Carnival yang merupakan akar budaya Karibia. Pada akhirnya, unggahan itu menjadi perdebatan panas warganet di Twitter.

