SEOUL - DAY6 mendebutkan sub-unit pertama mereka, Even of Day yang berisi Young K, Wonpil, dan Dowoon. Dengan absennya Sungjin dan Jae, praktis tak ada suara gitar dalam grup unit ini.

Alhasil, Even of Day pun harus memutar otak untuk memastikan musik mereka tak terasa janggal karena absennya suara gitar. Suara-suara elektrik pun dipilih sebagai alternatif.

"Untuk melewati keterbatasan dalam menciptakan suara penuh dengan hanya tiga member, kami memilih menggunakan suara-suara elektronik," kata Dowoon, seperti dikutip dari Soompi, Selasa (1/9/2020).

Hal tersebut dibenarkan Young K. Sebagai penulis lirik utama DAY6, pemilik nama Kang Younghyun itu menyebut hanya melodi dan gaya lirik lagu Even of Day saja yang akan tetap mengikuti DAY6.

Baca Juga:

- Pesan DAY6 - Even of Day di Album Debut The Book of Us: Gluon

- Unggah Pose Kenakan Bikini, Adele Banjir Kritikan

"Kami mengubah instrumen dan musik kami. Kami fokus menggunakan drum dan synths elektronik. Kami juga melebarkan range musikal kami karena bas dan gitar elektrik saling bergantian peran biasanya," kata Young K selaku bassist.

Even of Day debut dengan merilis album The Book of Us : Gluon – Nothing Can Tear Us Apart. Total ada 7 lagu dalam album ini. Empat lagu diantaranya diramaikan dengan suara denimalz, termasuk lagu terakhir, To be Continued - Outro.

(LID)