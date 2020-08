LOS ANGELES - Brad Pitt santer dibicarakan tengah dekat dengan model asal Jerman, Nicole Poturalski. Bahkan, keduanya tepergok terbang bersama ke Paris menggunakan jet pribadi sekitar minggu lalu.

Melansir laman Vulture, Minggu (31/8/2020) gandengan baru Pitt kabarnya masih berstatus istri orang yakni Roland Mary. Ia merupakan pemilik salah satu restoran terkemuka di Jerman. Mereka telah menikah selama 8 tahun dan memiliki seorang putra, Emil.

Menurut sebuah sumber, Pitt dan Poturalski sebenarnya bertemu di salah satu restoran Mary di Berlin. Kala itu, Pitt sedang melakukan tur pers sebagai peraih Oscar dalam film Once Upon a Time in Hollywood pada Agustus 2019.

Tak sampai di situ, keduanya kabarnya juga terlihat dalam konser Kanye West di Los Angeles, tiga bulan kemudian.

Hingga saat ini, masih belum diketahui secara pasti hubungan antara Pitt dan Poturalski. Suami sang model juga belum memberikan keterangan.

