LOS ANGELES - Belum lama ini, Brad Pitt dikabarkan membawa pergi kekasih barunya ke suatu tempat, seorang model Jerman bernama Nicole Poturalski. Rupanya, kekasih barunya ini, diajak pergi ke tanah Prancis. Brad Pitt juga memberikan Nicole Poturalski kehidupan yang menyenangkan.

Berdasarkan artikel yang dirilis oleh eonline.com, Minggu (30/8/2020), setelah Brad Pitt dan Nicole Poturalski terlihat tiba di Prancis minggu ini, sebuah sumber mengabarkan pasangan ini menghabiskan waktu di Chateau Miraval.

Rupanya, tempat tersebut merupakan perkebunan dan kebun anggur, yang dibeli Brad dan Angelina Jolie pada tahun 2011 seharga 60 juta dolar AS. Selain itu, tempat itu yang dikabarkan dan terus dipertahankan kepemilikannya, terkenal dengan anggur rosé-nya.

Diketahui dari sumber lokal daerah tersebut, Brad Pitt berada di Miraval melakukan partisipasi kampanye untuk anggurnya. Ia juga dikabarkan berencana tinggal bersama Nicole di properti tersebut sampai akhir pekan.

“Berpartisipasi dalam kampanye untuk anggurnya,” ujar sumber lokal, dikutip dari eonline.com.

Terlepas dari itu, Brad Pitt dan Angelina menikah di Miraval tepat enam tahun lalu. Pada 23 Agustus 2014, para A-listers bertukar sumpah di depan enam anak mereka selama upacara intim yang diadakan di dalam kapel perkebunan. Dua tahun kemudian Angelina mengajukan gugatan cerai terhadap Brad, akan tetapi prosesnya masih berlangsung.

Pasangan Brad dan Nicole, mungkin saja mereka sudah bersama selama sembilan bulan. Pada November 2019, pasangan ini menghadiri konser Kanye West di Los Angeles. Terlebih lagi, tampaknya wanita berusia 27 tahun itu mungkin telah meninggalkan petunjuk tentang romansa mereka di Instagram.

“Missing my strolls with my Love,” kata Nicole dengan samar dalam keterangan foto instagramnya yang dihapus sejak Februari.

Kemudian, di bulan Maret, ia juga menuliskan mengenai hari sabtu bagi Nicole.

“Sabtu hari ini untukku adalah refleksi diri, membaca buku menghabiskan waktu dengan pasangan saya yang lebih baik,” tulisnya. Sesungguhnya, Brad dan Nicole belum secara terbuka membahas hubungan mereka, dan dalam wawancara Desember 2019 dengan The New York Times, aktor berusia 56 tahun itu menjelaskan alasannya. "Orang-orang selalu berkata bahwa mereka tidak membaca tentang diri mereka sendiri. Saya tidak pernah percaya,” ujar Brad. Lalu, Brad juga menambahkan pernyataan sebelumnya. “Saya tidak berusaha keras untuk menghindarinya, saya hanya tidak mencarinya. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang mereka katakan telah saya kencani selama dua atau tiga tahun terakhir, dan tidak ada yang benar,” lanjutnya.