NEW YORK - Gelaran MTV Video Music Awards 2020 baru saja usai dihelat pada 30 Agustus 2020. Kali ini, MTV VMA ditayangkan langsung dari berbagai lokasi outdoor di penjuru New York.

Di perhelatan MTV VMA 2020 ini, tak hanya BTS dari dunia K-Pop yang berjaya. BLACKPINK juga menuai sukses dengan lagu How You Like That.

Seperti dilapor Soompi, Senin (31/8/2020) single lagu How You Like That milik BLACKPINK berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Song Of Summer di MTV Video Music Awards 2020.

Lebih lanjut disebutkan, untuk kategori Song of Summer merupakan kategori yang pemenangnya didapat berdasarkan voting para penggemar di media sosial.

Untuk perhelatan VMA tahun ini, proses votingnya sendiri dilangsungkan melalui fitur Instagram Story di akun Instagram resmi milik MTV.

