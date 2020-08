SEOUL - BLACKPINK dan Selena Gomez berkolaborasi pada 28 Agustus 2020. Mereka tampil bersama dalam kolaborasi apik lewat lagu Ice Cream.

Lagu Ice Cream sendiri dihadirkan dengan dominasi lirik berbahasa Inggris. Tak hanya pastinya untuk bagian Selena Gomez, tetapi juga untuk bagian lirik yang dinyanyikan oleh Jennie, Rose, Lisa dan Jisoo.

Baca Juga:

Lirik Lagu Ice Cream dari BLACKPINK X Selena Gomez

125 Juta Penonton, MV Ice Cream BLACKPINK X Selena Gomez Trending 1 YouTube

Namun meski didominasi lirik berbahasa Inggris, lirik rap yang dilantunkan Lisa hadir dengan bahasa Korea, yang berbunyi sebagai berikut.

Chillin’ like a villain yeah ra ra ra

michin michindeushan sokdo (Crazy insane speed) in my La Fera

neomu ppalleo neoneun ppikkeut wonhandamyeon geunyang jireum (So fast, you don't want a detour)

Millis Billis maeil beoreum hanyeoreum sonmoge eoreum (Millis, Billis every day, night and summer ice on your wrist)

Think you fly, boy? Where ya visa?

Mona Lisa kinda Lisa

Needs an ice cream man that treats her man

Keep it movin' like my lease up

Think you fly, boy? Where ya visa?

Mona Lisa kinda Lisa

Needs an ice cream man that treats her man

(aln)