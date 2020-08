JAKARTA - Kolaborasi BLACKPINK dan Selena Gomez lewat lagu Ice Cream kembali menuai rekor. Kini video klip lagu tersebut menempati trending 1 di YouTube dan ditonton lebih dari 100 juta kali, Minggu (30/8/2020).

Tidak sampai disitu, video klip juga mendapatkan like hingga 10 juta dan dikomentari oleh lebih dari 2,5 juta akun YouTube.

Video klip tersebut menampilkan sisi 'girly' dari Jennie cs dan Selena Gomez yang didominasi oleh warna-warna cerah.

Selain itu, video juga menampilkan konsep grafik retro yang mengingatkan era klasik tahun 60-an. Lagunya sendiri ikut digarap oleh penyanyi kenamaan Ariana Grande.

Untuk diketahui, kolaborasi bersama Selena menjadi single kedua BLACKPINK, setelah comeback dengan How You Like That pada 26 Juni 2020. Mereka juga sangat berharap dapat bertemu dan tampil sepanggung dengan Selena suatu saat nanti.

Seperti diketahui, proses pembuatan video dilakukan di tempat berbeda mengingat adanya pandemi virus corona (COVID-19).

BLACKPINK sebelumnya pernah berkolaborasi bersama penyanyi dunia lainnya, seperti Lady Gaga dan Dua Lipa.

(edh)