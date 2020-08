SEOUL - Drama tvN, Flower of Evil masih menjadi pemimpin rating drama Korea untuk slot tayang Rabu dan Kamis. Nielsen Korea mencatat, proyek kolaborasi Lee Joon Gi dan Moon Chae Won itu membukukan rating 3,5 persen pada Kamis malam (27/8/2020).

Angka itu sebenarnya tak bergerak dibandingkan episode sebelumnya yang tayang pada 26 Agustus 2020. Drama yang memadukan genre thriller dan kriminal dengan isu kesehatan mental ini cukup populer di kalangan penonton berusia 20-49 tahun.

Pada demografi tersebut, menurut Soompi, serial Flower of Evil mengumpulkan rating rata-rata 2 persen, dengan puncak di angka 2,3 persen. Episode 10 drama itu semakin menarik ketika, konflik antara Do Hyun Soo (Lee Joon Gi) dan Cha Jin Woo (Moon Chae Won) semakin dalam.

Capaian drama arahan Kim Cheol Kyu itu lebih baik dari serial JTBC, Was It Love?. Setelah batal tayang pada 26 Agustus 2020 akibat Badai Bavi, drama Song Ji Hyo itu hanya mampu mendulang rating sebesar 1,97 persen.

Menariknya, drama When I Was The Prettiest yang ditayangkan MBC tak mampu berbuat banyak untuk menyaingi Flower of Evil. Meski dengan jangkauan penonton lebih luas karena tayang di TV nasional, drama itu hanya membukukan rating sebesar 1,9 dan 2,5 persen.

Drama yang diperankan Im Soo Hyang, Ha Seok Jin, dan Ji Soo itu berkisah tentang persaingan kakak dan adik dalam mendapatkan hati perempuan yang sama.*

