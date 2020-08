SEOUL - Bukan BLACKPINK namanya jika tak memecahkan rekor di sosial media. Ya, kali ini BLACKPINK kembali menjadi sorotan karena berhasil memecahkan rekor.

Baru saja merilis music video Ice Cream, single lagu terbaru berkolaborasi bersama Selena Gomez pada 28 Agustus pukul 1 siang waktu Korea. Video klip tersebut dilaporkan saat ini sudah menembus 10 juta views di platform Youtube.

Seperti dilapor Soompi, Jumat (28/8/2020) music video Ice Cream milik BLACKPINK tercatat sudah menembus angka 10 juta views pada pukul 3.55 sore waktu Korea.

Angka ini diraih Rose, Jennie, Lisa, Jisoo dan Selena Gomez hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 jam saja semenjak pertama kali dirilis.

Dengan catatan tersebut, maka sejauh ini music video Ice Cream tercatat sebagai video klip dari girl group K-Pop tercepat dalam sejarah Youtube yang mencapai angka 10 juta views.

Prestasi ini membuat BLACKPINK memecahkan rekor mereka sendiri sebelumnya, dengan music video How You Like That yang memegang rekor menembus 10 juta views dalam kurun waktu 3 jam 40 menit.

(edh)