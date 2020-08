SEOUL - Perjalanan cinta No Ae Jung bersama 4 pria yang mencintainya di Was It Love? seharusnya berakhir malam ini, Kamis (27/8/2020). Namun, penonton harus bersabar untuk mengetahui akhir kisah cinta segilima tersebut.

Pasalnya, Was It Love? episode 15 yang harusnya tayang semalam terpaksa ditunda. JTBC selaku stasiun TV yang menayangkan mengungkap jika drama Song Ji Hyo tersebut tak bisa tayang karena efek topan Bavi yang melanda Korea.

Baca Juga:

- Song Ji Hyo Terlibat Cinta Segi Lima di Drama Was It Love?

- Genap Berusia 40 Tahun, Ini 4 Fakta Macaulay Culkin si Aktor Home Alone

Namun, fans bisa kembali tersenyum. Episode 15 akan tayang malam ini. Hal itu diumumkan sendiri oleh JTBC lewat sebuah tweet di Twitter sembari memperlihatkan potongan adegan No Ae Jung dan Oh Dae O di rumah sakit.

Was It Love? merupakan drama romantis antara seorang ibu tunggal, No Ae Jung yang seorang diri membesarkan anaknya. Tiba-tiba saja, 4 orang laki-laki kembali ke kehidupannya.

Meskipun sudah menyerah dalam urusan percintaan, hidupnya kemudian berubah setelah bertemu dengan empat pria yang memiliki karakter dan pekerjaan berbeda. Empat pria tersebut di antaranya Oh Dae O (Son Ho Jun), Ryu Jin (Song Jong Ho), Koo Pa Do (Kim Min Jun), dan Oh Yeon Woo (Koo Ja Sung).

Rilis sejak 8 Juli, Was It Love? tayang setiap Rabu dan Jumat. Episode pamungkasnya akan tayang pada Rabu, 2 September 2020.

(LID)