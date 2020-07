SEOUL - Song Ji Hyo kembali bermain peran. Kalin ini, perempuan 38 tahun tersebut didapuk menjadi pemeran utama drama Was It Love? di JTBC.

Melansir Soompi, Kamis (9/7/2020), drama ini berkisah tentang Noh Ae Jung (Song Ji Hyo) yang berperan sebagai ibu muda dan bekerja sebagai produser film. Usai berpisah dengan sang suami, ia melajang selama 14 tahun dan membesarkan anak seorang diri.

Meskipun sudah menyerah dalam urusan percintaan, hidupnya kemudian berubah setelah bertemu dengan empat pria yang memiliki karakter dan pekerjaan berbeda.

Empat pria tersebut di antaranya Oh Dae O (Son Ho Jun), Ryu Jin (Song Jong Ho), Koo Pa Do (Kim Min Jun), dan Oh Yeon Woo (Koo Ja Sung).

Penulis naskah drama, Lee Seung Jin mengungkapkan bahwa cerita dalam drama tersebut terbilang baru lantaran mengisahkan cinta segi lima.

"Aku harap penonton membayangkan cinta pertama di usia 20-an. Kisah cinta yang penuh romansa, bersinar, dan penuh warna. Seperti cinta yang menghentak hati keempat pria itu," katanya.

Dia kemudian berbicara tentang para pemeran, yang meliputi Song Ji Hyo, Son Ho Jun ,Song Jong Ho, Koo Ja Sung, dan Kim Min Joon .

"Para pemainnya sangat pas. Song Ji Hyo yang cerdas dan pemberani mirip 100 persen dengan karakternya Noh Ae Jung," katanya.

Was It Love? tayang setiap Rabu dan Kamis di JTBC pukul 19.30 KST. Drama tersebut tayang perdana pada 8 Juli 2020.

