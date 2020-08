SEOUL - Lifetime Original memastikan akan menggarap prekuel web drama The Mermaid Prince. Kabar itu diumumkan channel YouTube dengan 4,52 juta subscriber tersebut, pada Kamis (27/8/2020).

Mengutip Soompi, proyek prekuel itu akan kembali dibintangi oleh Moonbin ASTRO. Dia akan beradu akting dengan sederet aktor muda lain, seperti Chae Won Bin, Hwiyoung SF9, Moon Sang Min, Yun Seo Bin, Jung Bo Min, dan mantan member Hello Venus, Yoo Na Gyeol.

Dalam The Mermaid Prince: The Beginning, penonton akan dibawa kembali ke masa Woo Hyuk (Moonbin) masih SMA. Pada prekuelnya ini, penonton akan disuguhkan sisi lain Woo Hyuk yang berbeda dari apa yang ditampilkannya dalam The Mermaid Prince.

Pada versi prekuel ini, Woo Hyuk akan digambarkan sebagai remaja yang nakal. Dengan setting masa SMA, maka romansa dalam web drama ini juga akan disuguhkan berbeda dari proyek sebelumnya.

Kisah asmara dalam The Mermaid Prince: The Beginning akan bercerita tentang kisah cinta antara Jo Ara (Chae Won Bin), seorang siswi SMA yang menyerah untuk berpacaran karena tak percaya pada cinta. Namun pandangan itu berubah ketika dia bertemu dengan Woo Hyuk. Hwiyoung akan berperan sebagai Yoon Gun dalam versi prekuel ini. Karakter ini digambarkan sebagai seseorang yang terlihat dingin di luar namun sebenarnya sangat hangat. Dia juga romantis saat telah menemukan seseorang yang dicintainya.