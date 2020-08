SEOUL - Pada 26 Agustus 2020, stasiun TV kabel tvN resmi merilis video teaser perdana drama Tale of the Nine Tailed. Dalam video berdurasi 15 detik itu, Lee Dong Wook tampak berada di sebuah gedung tua yang gelap.

Pada bagian lain video tersebut diperlihatkan potongan gambar bernuansa hitam putih di mana ada tubuh berlumuran darah dan pertarungan. Lee Dong Wook kemudian berdiri di depan rak buku dan menyelipkan sebuah buku di antaranya.

Dia kemudian mengendurkan dasinya dan melangkah mendekati kamera sambil berkata, "Apakah kau benar-benar ingin melihat dunia yang kutinggali?" Menariknya, Lee Dong Wook digambarkan memiliki mata seperti rubah dalam video teaser tersebut.

Diangkat dari legenda rakyat tentang siluman rubah berekor sembilan, Tale of the Nine Tailed berkisah tentang gumiho pria bernama Yi Yeon (Lee Dong Wook). Dia kemudian bertemu Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), produser sebuah program TV bergenre supranatural. Cerita drama ini diramaikan kehadiran Yi Rang (Kim Bum), saudara tiri Yi Yeon yang terlahir dari manusia dan gumiho. Sementara itu, tvN dijadwalkan menayangkan Tale of the Nine Tailed pada Oktober mendatang.