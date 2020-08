SEOUL - Solois legendaris Korea, BoA tengah berbahagia merayakan peringatan perjalanan karier bermusiknya yang ke-20 tahun. SM Entertainment sebagai agensi meluncurkan proyek Our Beloved BoA, di mana para penyanyi terkenal, mulai dari Baekyun EXO hingga Gallant menyanyikan ulang lagu-lagu hits sang solois.

Melihat para junior dengan apik meng-cover sederet judul lagunya, BoA mengaku sangat tersentuh dengan proyek anniversary tersebut. Solois yang memilikii julukan Queen of K-Pop itu berterima kasih atas cover indah para juniornya itu.

“Saya sangat tersentuh, meskipun saya dan mereka secara usia tidak berbeda jauh. Mereka bilang sangat bahagia bisa berpartisipasi di proyek ini. Saya sangat berterima kasih,” ujar BoA, mengutip Soompi, Rabu (26/8/2020).

Menariknya, BoA mengaku dulu sempat tidak mengizinkan lagu-lagunya di-remake penyanyi lain. “Ini untuk pertama kalinya penyanyi lain menyanyikan lagu-lagu saya dan dirilis secara digital. Saya sendiri sangat menantikannya,” imbuhnya,

Dari deretan lagu yang dirilis melalui Our Beloved BoA, ia menilai remake Garden in The Air yang dibawakan Baekhyun EXO sebagai favoritnya.

“Sangat mempesona, saya tahu semua penyanyi yang terlibat pasti kerja keras menyanyikan lagu-lagu lainnya. Tapi saya kira, Baekhyun benar-benar melakukan upaya terbaiknya. Saya pribadi merasakan ketulusan dari dirinya,” tutup BoA.

Selain proyek ini, BoA dilaporkan berencana juga akan merilis album spesial untuk merayakan momen perjalanan karier 2 dekadenya ini. Namun belum ada detail terkait album tersebut.