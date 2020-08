SEOUL - Usai merilis lagu 100 pada 14 Agustus lalu, SuperM kembali membuat para penggemar bersemangat dan tak sabar. Taemin cs bersiap merilis single terbaru mereka yang bertajuk Tiger Inside.

SM Entertainment baru saja merilis foto teaser terbaru SuperM untuk single Tiger Inside pada Rabu (26/8/2020). Foto teaser tersebut menampilkan tampilan ketujuh member sebagai satu grup.

Terlihat di foto dengan background warna hitam tersebut, Taemin, Baekhyun, Kai, Taeyong, Ten, Lucas dan Mark tampak begitu tampan dan berkarisma. Mereka hadir dalam balutan outfit yang terinspirasi dari busana tradisional Korea, Hanbok kombinasi warna hitam, blue sky dan emas.

Mengutip Soompi, Tiger Inside sebagai single ke-2 SuperM siap dirilis serentak pada 1 September esok pukul 13.00 KST. Setelah itu, grup berjuluk The Avengers of K-Pop ini akan bersiap untuk meluncurkan album full perdananya, Super One pada 25 September.

