JAKARTA - Konser virtual tak terhindarkan di masa pandemi virus corona. Hal ini juga dilakukan oleh This is My Wave Concert yang harus menyelenggarakan konser virtual demi menghindari virus corona.

Di episode kedua, This is My Wave Concert menghadirkan THE SIGIT sebagai bintang utama. Bagi THE SIGIT konser virtual cukup menantang baginya.

Baca Juga:

Tampil Beda, The SIGIT Hadirkan Lagu Bahasa Indonesia di Album Baru

The SIGIT Janjikan Album Baru yang Lebih Manis dan Colorful

“Bagi kami perform di This is My Wave Concert sangat challenging. Selain merupakan kali pertama The SIGIT manggung secara streaming, kami juga harus meramu aransemen musik fresh yang cuma bisa dinikmati di sini aja. Jadi harus duduk bareng buat matengin konsep dan latihan ekstra. Yang tak kalah spesial, di This is My Wave Concert juga pertama kalinya Another Day dibawakan secara langsung pasca rilis,” kata The SIGIT dalam rilis yang diterima Okezone.

Aloysius Dwiwoko Hertiyono (Tiyok), sebagai perwakilan dari Supermusic menjelaskan ingin menghadirkan konser virtual yang berkesan. Ia tak ingin sekadar konser virtual dan sama seperti yang lain, This is My Wave Concert hadir dengan tambahan gimmick unik dan beda. Konser tersebut berlangsung dengan fitur 360˚ experience yang memberikan sensasi panggung dan idola yang dirasakan penonton.

"Intinya ini bukan konser streaming biasa. This is My Wave Concert mengusung konsep musikalisasi dengan aransemen berbeda, tata panggung unik, kolaborasi merchandise hingga intimate streaming experience yang memberi ruang bagi penonton untuk bisa berinteraksi dengan para personel The SIGIT! Sejumlah treatment ini yang membuat This is My Wave berbeda dan lebih eksklusif,” ucap Tiyok.

This is My Wave Concert episode kedua akan hadir pada 28 Agustus 2020 dan dapat disaksikan di akun Youtube Supermusic jam 20.00 WIB.

(aln)