JAKARTA - RCTI+ Indonesian Digital Awards, ajang penghargaan bagi pekerja seni Tanah Air telah ditayangkan di RCTI+ pada Selasa (25/8/2020). Acara ini berlangsung meriah dengan kehadiran para bintang muda Tanah Air.

Pengisi acara mulai dari Top 5 Indonesian Idol, yaitu Lyodra Ginting, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Nuca, dan Mahalini, hingga JKT48. Suasana semakin seru karena dipandu oleh host Reza Nangin dan Mimin Eva.

Sejumlah nominasi dari deretan kategori dibacakan dalam acara ini. Terdapat 8 pemenang yang membawa pulang penghargaan.

Berikut daftar lengkap pemenang RCTI+ Indonesian Digital Awards 2020:

1. Most Favorite Live Chat Plus Seleb: Bebi, Feni, Shani JKT48

2. Most Favorite Podcast: Lambe 48

3. Most Favorite Talent Search: Indonesian Idol (musim kesepuluh)

4. Most Favorite Sinetron: Kembalinya Raden Kian Santang

5. Most Favorite Sinetron Legendary: Si Doel Anak Sekolahan

6. Most Favorite Drakor: Descendants of the Sun

7. Digital Darling Female: Tiara Andini

8. Digital Darling Male: Alwi Assegaf

(qlh)