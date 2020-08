JAKARTA - Luna Maya akan merayakan ulang tahunnya pada 26 Agustus. Merayakan hari lahirnya rupanya Luna Maya memiliki harapan sederhana. Ia berharap situasi pandemi corona segera berakhir.

"Apa ya? Enggak ulang tahun saja sebenarnya aku ingin bebas Covid supaya kita bisa travelling lagi, enggak ada yang sengsara sama penyakit ini, itu saja sih," ungkap Luna Maya di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin (24/8/2020).

"Well, lumayan suka sih sama keadaan dimana orang sadar akan kebersihannya karena semua aware kan lebih jaga-jaga. Tapi kalau bisa penyakitnya hilang kali ya," lanjutnya.

Bila Indonesia tidak diterpa pandemi, Luna Maya sejatinya sudah menyiapkan rencana mencari pasangan baru di tahun ini. Luna sempat yakin bahwa tahun ini akan jadi masanya mengakhiri pencarian jodoh.

"Tadinya mau fokus (cari pasangan) tahun ini, tapi ya apa daya. Kadang kita cuma bisa rencana dan kadang kita cuma bisa mikir, 'Okay, this year is gonna be my year,'" katanya.

"Oke gue fokus kerjaan, ya pasti, kan kerjaan nomor satu. Karena kan untuk menghidupi diri kita segala macam of course pasti jadi prioritas. Tapi kan juga kayak, oke nih, boleh nih tahun ini kita keker-keker gitu. Ternyata, yah COVID. Ya sudah lah, berarti dinikmati saja," pungkas Luna.

