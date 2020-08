LOS ANGELES - Kevin Hart mengaku telah terpapar virus corona (COVID-19) awal tahun ini. Meski tak menyebutkan tanggal pastinya, namun pria 41 tahun ini mengungkap terpapar corona di saat bersamaan dengan Tom Hanks atau sekitar Maret 2020.

"Saya mengalaminya (COVID-19) sekitar waktu yang sama dengan Tom Hanks. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia lebih terkenal dari saya," kata dia seperti dikutip dari laman Daily Mail, Selasa (25/8/2020).

Hart menambahkan dirinya dites positif corona dalam sebuah acara komedi di Yellow Spring, Ohio. Acara bernama An Intimate Socially Distanced Affair dari Dave Chappelle tersebut mengumpulkan lebih dari USD100 ribu atau sekira Rp1,4 miliar untuk menyelenggarakan rapid test.

Setahun terakhir menjadi masa yang berat untuk Hart, terutama dari segi kesehatan. Pada September lalu, ia mengalami kecelakaan mobil di Malibu Hills, California hingga tulang punggungnya patah.

Bintang Jumanji: Welcome to the Jungle ini pun harus menjalani operasi darurat. Usai operasi, Hart masih harus menjalani program rehabilitasi untuk memulihkan kondisinya.

