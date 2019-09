LOS ANGELES - Komedian asal Amerika Serikat, Kevin Hart, mengalami kecelakaan mobil pada Minggu 2 September malam di Los Angeles. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera punggung.

Istri Kevin Hart, Eniko Parrish, mengatakan kepada reporter berita TMZ bahwa kondisi sang komedian tersebut sudah sadar dan akan baik-baik saja.

Dilansir dari BBC News pada Rabu (3/9/2019), Petugas patroli jalan raya California menyatakan, kecelakaan itu terjadi Mulholland Highway. Kala itu Kevin Hart menumpangi mobil Plymouth Barracuda 1970 bersama sang sopir, Jared Black.

Kecelakaan tersebut terjadi tepat setelah tengah malam. Saat itu Jared Black kehilangan kendali atas mobilnya hingga jatuh ke dalam tanggul. Mereka dibawa ke rumah sakit dan Kevin Hart mengalami cedera punggung.

Mobil Plymouth Barracuda 1970 tersebut ternyata milik Kevin Hart. Ia membeli mobil tersebut pada Juli lalu sebagai kado ulang tahun untuk dirinya sendiri. Ia pun sempat memamerkan fotonya di akun Instagramnya.

Dukungan dari Dwayne "The Rock" Johnson

Sementara itu, dukungan dari sesama artis pun berdatangan. Salah satunya datang dari Dwayne "The Rock" Johnson. Dia memposting unggahannya di dalam instagram untuk menunjukkan rasa empatinya.

"Berhentilah mengotak-atik emosiku. Kita lebih banyak tertawa untuk dilakukan bersama-sama. Aku cinta kamu. Tetaplah kuat." Aktor ini juga memposting foto konyol dari pasangan yang naik unta berasal dari film yang diduga merupakan lanjutan dari film Jumanji yakni "Jumanji: The Next Level."

Kevin Hart terbilang dekat dengan Dwayne Johnson karena pernah bermain bersama di beberapa film yakni "Central Intelligence" pada tahun 2016 dan membintangi "Jumanji: Welcome to the Jungle" pada 2017. Kevin Hart bahkan muncul sebentar di "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw," yang dirilis pada bulan Agustus dan dibintangi Johnson.