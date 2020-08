SEOUL - YouTube akhirnya mengumumkan data resmi jumlah penonton video musik Dynamite yang dirilis BTS pada 20 Agustus silam. Platform berbagi video itu mengumumkan, video itu membukukan 101,1 juta view dalam 24 jam.

Dengan pengumuman itu, fans bisa bernapas lega. Sebelumnya, sebagian ARMY sempat mengungkapkan kekecewaan mereka karena menilai tak mampu menorehkan 100 juta view untuk Dynamite.

Mengutip Allkpop pada Minggu (23/8/2020), capaian tersebut sekaligus menjadikan Dynamite sebagai video musik tercepat yang mencapai 100 juta view dalam 24 jam. Rekor ini sekaligus menggeser raihan BLACKPINK yang sebelumnya mendulang 86,3 juta view melalui video musik How You Like That.

Lewat Dynamite, BTS juga berhasil bertengger di posisi puncak Global Top 50 Spotify. Ini merupakan rekor pertama bagi musisi Korea. Sebelumnya, RM cs hanya mampu menduduki peringkat ketiga lewat lagu Boy With Luv.

Pada hari pertama perilisannya di Spotify, lagu Dynamite berhasil mencatatkan angka stream yang terbilang fantastis, mencapai 7,77 juta kali.*

