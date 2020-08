SEOUL - Klaster lokasi syuting dalam penyebaran COVID-19 mulai bermunculan di industri hiburan Korea Selatan. Dampaknya, sejumlah film dan drama Korea pun memutuskan menghentikan segala bentuk syuting.

Stasiun TV JTBC secara tegas memerintahkan semua drama di bawah naungannya untuk menghentikan proses syuting. Beberapa drama tersebut adalah Sisyphus, 18 Again, Run On, Live On, dan Our School Now.

"Kami telah memerintahkan penghentian proses syuting semua drama. Kami belum menentukan kapan syuting akan dimulai lagi," kata perwakilan JTBC seperti dilansir Soompi, Sabtu (22/8/2020).

Hal yang sama dilakukan KBS. Do Do Sol Sol La La Sol yang dibintangi Lee Jae Wok dan Go Ara, If You Cheat, You Die, dan Samkwang Villa juga harus berhenti syuting.

Squid Game, drama Netflix yang dibintangi Lee Jung Jae dan Park Hae Soo juga sementara berhenti syuting. "Kami akan memutuskan kapan melanjutkan produksi dengan lebih dulu mempertimbangkan keamanan para kreator dan produser," ujar perwakilan Netflix.

Sementara itu, film IU dan Park Seo Joon, Dream yang sudah syuting sejak Juli lalu telah selesai syuting semua adegan di Korea pada 17 Agustus. Meski demikian, mereka seharusnya mulai syuting di luar negeri. Megabox Plus M mengakui kemungkinan akan ada banyak perubahan terkait jadwal produksi Dream. Saat ini tim mereka masih mengecek jadwal dan situasi di luar negeri terkait perkembangan COVID-19. Hal yang hampir sama dialami Story of You and the Rain. Film yang dibintangi Kang Ha Neul, Chun Woo Hee, dan Kang Sora ini sejatinya sudah selesai syuting Juli lalu, namun berniat melakukan syuting tambahan untuk beberapa adegan. Melihat keadaan sekarang, rencana tersebut pun dibatalkan.