SEOUL - Setelah aktor Seo Sung Jong dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, tim produksi To All the Guys Who Loved Me menghentikan proses produksi mereka. Setelahnya, tim produksi drama Do Do Sol Sol La La Sol juga menghentikan sementara syuting mereka.

Keputusan itu, menurut perwakilan KBS, diambil karena ada staf drama Do Do Sol Sol La Sol yang juga bekerja di produksi To All the Guy Who Loved Me. Meski tak bersinggungan langsung dengan sang aktor, namun mereka tetap menjalani tes.

"Para staf terkait sudah menjalani tes COVID-19 dan saat ini kami tengah menunggu hasilnya,” ujar perwakilan KBS tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (19/8/2020).

Selama menunggu hasil tes para staf tersebut, tim produksi Do Do Sol Sol La La Sol memutuskan untuk menunda syuting yang harusnya digelar hari ini (19/8/2020). Langkah itu dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para aktor dan staf.

Perwakilan KBS itu menambahkan, "Kami akan memperhatikan dengan detail permasalahan ini. Keselamatan semua aktor dan staf produksi adalah prioritas utama kami saat ini." Mengusung genre komedi romantis, KBS dijadwalkan memulai penayangan perdana drama Do Do Sol Sol La La Sol, pada 26 Agustus mendatang. Drama tersebut akan dibintangi oleh Go Ara dan Lee Jae Wook.