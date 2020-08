JAKARTA - Anton Rudi Kelces alias Anton J-Rocks ditangkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Tak sendiri, Anton ditangkap bersama tiga orang lainnya yang merupakan kru dan eks kru J-Rocks, berinisial M, DN, dan W.

Menurut konfirmasi pihak kepolisian, barang bukti yang ditemukan terkait penangkapan Anton beserta rekannya, memiliki jumlah yang cukup besar, yakni 1 kg. Namun hingga saat ini, polisi masih mencoba untuk mengembangkan kasus tersebut.

"Betul (barang bukti 1 kg ganja). Masih pengembangan," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Ahrie Sonta, saat dikonfirmasi pada Jumat, 21 Agustus 2020.

Anton diketahui merupakan drummer dari band J-Rocks sejak grup yang beranggotakan empat orang tersebut dibentuk, yakni pada 2013 silam. Tak ingin hanya iseng membentuk band untuk menyalurkan hobi mereka, Iman, Sony, Wima, dan Anton, diketahui mengikuti sebuah festival musik yang dibuat oleh salah satu stasiun televisi pada 2004.

Dari hasil kompetisi, grup band beraliran Japanese pop/rock, pop, rock, dan rock alternatif, ini tampil sebagai pemenang. Tak hanya itu, masing-masing personel bahkan mendapatkan predikat sebagai best vocalist, best guitarist, best bassist, dan best drummer.

Kemenangan membuat mereka mendapatkan kesempatan untuk menjalani rekaman dengan sebuah label musik besar dan merilis album perdana bertajuk Topeng Sahabat. Bahkan di awal karier mereka, Anton cs berhasil mendapatkan slot untuk mengisi soundtrack dari film Dealova berjudul Serba Salah dan Into The Silent. Tak berhenti sampai di situ, keempatnya bahkan sempat berkolaborasi dengan seorang gitaris wanita, Prisa Rianzi, lewat tembang Kau Curi Lagi. J-Rocks juga diketahui merupakan band asal Indonesia pertama yang mendapat kesempatan untuk menjalani rekaman di Abbey Road. Hingga saat ini, bapak tiga anak tersebut diketahui masih resmi bergabung dengan grup band J-Rocks. Bahkan empat hari lalu, tepatnya 18 Agustus, Anton baru saja merayakan hari pertambahan usianya.