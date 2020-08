SEOUL - BTS terus melesat dengan lagu terbarunya, Dynamite. Lagu berbahasa Inggris pertama Jungkook cs itu telah dirilis pada 21 Agustus 2020 pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB.

Melansir Soompi, Sabtu (22/8/2020), MV Dynamite di YouTube mendapatkan 60 juta views hanya dalam waktu 13 jam 16 menit sejak rilis. Hal ini mengalahkan rekor yang sebelumnya dicatatkan BLACKPINK lewat How You Like That dengan 15 jam 8 menit.

Baca Juga:

- BTS Cetak Rekor 10 Juta View dalam 21 Menit Lewat Dynamite

- Fans Berharap Nasib Anton J-Rocks Tak Seperti Personel L'Arc en Ciel

Tak berhenti sampai di situ, Dynamite mengalahkan rekor BLACKPINK untuk lagu yang sama dalam meraih 100 juta views YouTube. Dynamite mengumpulkan views tersebut dalam 24 jam 27 menit, sementara Rose cs dalam 32 jam 22 menit.

Sebelumnya, BTS sudah mencatat rekor sebagai grup K-Pop tercepat yang meraih 10 juta views di YouTube. Lagu Dynamite ditonton 10 juta kali hanya dalam 21 menit.

Mengusung genre Pop-disko, Dynamite memiliki beat energetik yang riang. Lagu yang diciptakan David Stewart dan Jessica Agombar tersebut berkisah tentang kebahagiaan, kepercayaan diri, dan nilai hidup.

(LID)