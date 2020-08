LOS ANGELES - Harry Styles tak lama berkuasa di puncak Billboard Hot 100. Memasuki edisi Sabtu (22/8/2020), lagu Watermelon Sugar milik Harry harus turun 4 peringkat ke posisi 5.

Watermelon Sugar didepak dari posisi jawara oleh WAP, single duet Cardi B dan Megan Thee Stallion. Lagu ini dirilis oleh Atlantic Records pada 7 Agustus 2020.

Melengkapi 5 besar, DaBaby feat. Roddy Ricch dengan lagu Rockstar masih betah di posisi runner-up. Sementara peringkat 3 dan 4 secara berturut-turut diisi oleh The Weeknd (Blinding Lights) dan Jack Harlow feat. DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 22 Juli 2020:

1. Cardi B feat. Megan Thee Stallion - WAP

2. DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. Jack Harlow feat. DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin

5. Harry Styles - Watermelon Sugar

6. SAINt JHN - Roses

7. Jawsh 685 x Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

8. Juics WRLD & The Weeknd - Smile

9. Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

10. Lewis Capaldi - Before You Go

(LID)