SEOUL - SBS merilis deretan foto kegiatan pembacaan skenario drama Do You Like Brahms? Mengutip Soompi, kegiatan itu digelar pada April silam dan dihadiri para aktornya, seperti Park Eun Bin, Kim Min Jae, Kim Sung Cheol, Lee Yoo Jin, Park Ji Hyun, hingga Bae Da Bin.

Acara itu juga dihadiri oleh Jo Young Min dan Ryu Bo Ri, sutradara dan penulis skenario Do You Like Brahms?. Aktris Park Eun Bin berperan sebagai Chae Sing Ah, mahasiswa tahun keempat jurusan biola yang lebih tua 7 tahun dari para seniornya.

Meski terbilang telat, namun Chae Song Ah sangat menikmati kuliah karena dia ingin mengejar mimpi sebagai pemain biola. Di lain pihak, Kim Min Jae akan berlakon sebagai pianis ternama dunia bernama Park Joon Young.

Tak sekadar berbakat, Park Joon Young juga dikenal karena wajahnya yang tampan dan keramahannya. Namun di balik sikapnya tersebut, dia menyembunyikan luka dan kesedihan mendalam.

Selain kedua karakter tersebut, Do You Like Brahms? juga diperankan oleh Kim Sung Cheol yang berperan sebagai Han Hyun Ho, pemain cello yang juga sahabat Park Joon Young. Sementara Park Ji Hyun akan berperan sebagai pemain biola bernama Lee Jung Kyung.

Ye Soo Jung akan berperan sebagai Na Moon Sook, Kepala Yayasan Budaya Kyung Hoo, sementara Seo Jeong Yeon melakoni karakter Cha Young In seorang perencana penampilan. Ada juga Joo Suk Tae yang berlakon sebagai Yoo Tae Jin, guru piano Park Joon Young.

Sepanjang pembacaan skenario, para aktor memperlihatkan chemistry apik mereka sebagai satu tim. Tak hanya itu, beberapa aktor juga mulai berlatih menggunakan alat musik sesuai karakter masing-masing. Staf produksi drama Do You Like Brahms? mengungkapkan, kelebihan drama itu terletak pada gabungan musik klasik, plot cerita menarik, sinematografi nan indah, dan akting memikat para aktornya. SBS akan mulai menayangkan Do You Like Brahms? pada 31 Agustus mendatang.*

