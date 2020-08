SEOUL - Salah satu personel Red Velvet, Joy tengah menjadi sorot perhatian publik. Semua itu gara-gara kolase foto OOTD (outfit of the day) yang ia unggah ke akun Instagram pribadinya.

Kolase foto-foto yang diunggah Joy menampilkan gayanya dengan mengenakan kaus atau T-shirt putih keluaran Dior seharga USD860 atau kurang lebih Rp12,6 juta. Joy tampil kasual dengan memadukannya bersama blazer suit warna abu-abu.

Namun mata jeli netizen mendapati hal berbeda. Mereka menyadari bahwa kaus yang dikenakan oleh lead vocalist Red Velvet tersebut adalah kaus feminis yang bertuliskan pesan ‘We should all be Feminists’.

Mengutip Allkpop, Kamis (20/8/2020), netizen mengunggah ulang foto-foto Joy di sebuah forum komunitas sembari menulis pesan yang menyebut Joy egois. Pasalnya, Joy bisa memberikan dampak negatif pada grupnya sendiri gara-gara skandal ini.

Sementara beberapa netizen lainnya membahas kemungkinan kaus tersebut bukanlah produk sponsor untuk ia endorse. Sebab biasanya Joy selalu menyertakan akun Instagram brand jika outfit yang ia kenakan merupakan produk sponsor.

