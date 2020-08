SEOUL - Kabar tak menyenangkan datang dari To All the Guys Who Loved Me. Seorang pemain drama KBS tersebut baru saja dinyatakan positif COVID-19.

Portal media OSEN melaporkan pemain yang positif COVID-19 adalah Seo Sung Jung. Sang aktor mulai menunjukkan gejala COVID-19 pada 16 Agustus dan menjalani tes dua hari kemudian.

Hari ini, Rabu (19/8/2020), hasil tes Seo Sung Jung menunjukkan reaktif COVID-19. Sebelum ketahuan positif COVID-19, Seo Sung Jong sempat menjalani syuting pekan lalu.

"Seo Sung Jong datang ke lokasi untuk syuting adegannya pada 14 Agustus. Hari ini, kami diberitahu jika dia ternyata positif COVID-19," ujar seorang sumber dari drama To All the Guys Who Loved Me seperti dilansir Soompi.

Begitu dikonfirmasi positif, Seo Sung Jung langsung menjalani karantina. Begitu juga semua pemain dan staf yang sempat melakukan kontak langsung dengannya.

Sebagai informasi, To All the Guys Who Loved Me menyisakan dua episode. Drama yang dibintangi Hwang Jung Eum itu dijadwalkan menayangkan episode terakhirnya pada 25 Agustus mendatang.

