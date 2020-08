SEOUL - Kabar bahagia bagi fans BLACKPINK, Blink yang sudah tak sabar menantikan hasil kolaborasi Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo bersama diva pop dunia, Selena Gomez.

Agensi BLACKPINK, YG Entertainment menyatakan, proses syuting MV atau video klip lagu terbaru kolaborasi BLACKPINK bersama Selena telah selesai digarap.

“Persiapan untuk comeback BLACKPINK dilakukan dengan sangat lancar. Keempat personel baru saja menyelesaikan proses syuting video klip mereka. Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo sekarang sedang dalam tahap akhir dari persiapan comeback,” ungkap perwakilan resmi YG Entertaiment, seperti dikutip Allkpop, Rabu (19/8/2020).

Lagu terbaru kolaborasi bersama Selena tersebut akan menjadi single kedua BLACKPINK, setelah comeback dengan How You Like That pada 26 Juni 2020.

Meski belum terungkap apa judul lagu kolaborasi ini, namun YG telah mengumumkan bahwa lagu BLACKPINK featuring Selena akan dirilis serentak di seluruh dunia pada 28 Agustus 2020.

Sementara itu, Selena melalui akun Instagram miliknya sempat menunggah foto teaser. Foto itu menampilkan mobil Chevrolet warna pink dengan plat lisensi bertuliskan Selpink, singkatan dari Selena dan BLACKPINK. Teaser itu membuat para penggemar jadi semakin tak sabar menanti hasil kolaborasi kelima perempuan cantik dan berbakat tersebut.

