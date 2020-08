SEOUL - Aktris Im Soo Hyang dikabarkan terjatuh di lokasi syuting drama When I Was The Prettiest. Peristiwa itu, menurut New Daily, terjadi bulan lalu dan sempat membuat aktris 30 tahun itu kehilangan kesadarannya.

Im Soo Hyang, menurut portal berita itu, bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit di tengah-tengah syuting. Terkait pemberitaan itu, FN Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktris pun buka suara.

Dalam keterangan resminya, FN Entertainment tak menutupi fakta bahwa Im Soo Hyang terjatuh di lokasi syuting. Insiden itu terjadi saat sang aktris harus melakoni adegan dia digendong aktor lain.

“Karena lantai licin, aktor itu tergelincir dan mereka terjatuh,” ujar agensi itu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (18/8/2020).

Namun, FN Entertainment membantah kalau artisnya pingsan akibat insiden tersebut. “Im Soo Hyang memang sangat terkejut. Tapi, dia tidak sampai kehilangan kesadarannya,” tutur agensi itu menambahkan.

Pada bagian lain keterangannya, agensi tersebut juga mengonfirmasi aktris My ID is Gangnam Beauty itu dilarikan ke unit gawat darurat. Tujuannya untuk memastikan tidak ada hal cedera parah pada sang artis.

FN Entertainment dalam lanjutan keterangannya mengatakan, "Untungnya, dokter bilang dia baik-baik saja. Setelah bernegosiasi dengan staf produksi, dia diizinkan untuk rehat sejenak. Setelahnya, dia kembali melanjutkan syuting." Drama When I Was the Prettiest berkisah tentang perjalanan kakak adik yang jatuh cinta pada perempuan yang sama. Im Soo Hyang beradu akting dengan Ji Soo dan Ha Seok Jin dalam drama ini. Sesuai rencana, drama ini akan memulai debutnya di layar kaca pada esok hari (19/8/2020), pukul 21.30 KST (19.30 WIB).*

