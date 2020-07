SEOUL - Ji Soo tak mampu mengalihkan pandangannya dari Im Soo Hyang dalam stills terbaru drama When I Was Prettiest yang dirilis MBC pada 27 Juli 2020. Dalam salah satu still, Oh Ye Ji (Im Soo Hyang) tampak berdiri di depan para siswanya.

Ada rasa gugupan yang terlintas di wajahnya pada hari pertamanya mengajar. Sementara pada bagian lain stills itu, Seo Hwan (Ji Soo) terlihat tak mampu melepaskan pandangannya dari sang guru.

Itu merupakan cinta pada pandangan pertama bagi Seo Hwan. Drama When I Was Prettiest berkisah tentang perjalanan cinta pilu antara kakak beradik yang mencintai wanita yang sama.

“Im Soo Hyang dan Ji Soo hanyut dalam karakter yang mereka perankan. Ada kehangatan dan interaksi manis yang ditawarkan kedua karakter ini untuk penonton,” ujar perwakilan tim produksi When I Was Prettiest yang dikutip dari Soompi, Selasa (28/7/2020).

Sumber itu menambahkan, “Ada chemistry yang sangat kuat antara kedua aktor tersebut. Mereka bekerja sama dengan sangat baik saat syuting. Jadi, kami berharap penonton menanti takdir apa yang akan mereka jalani.”

Drama When I Was Prettiest dijadwalkan memulai debutnya di MBC pada 19 Agustus mendatang, setiap pukul 21.30 KST. Serial yang juga akan dibintangi oleh Ha Seok Jin ini akan menggantikan penayangan drama CHIP-IN.*

(SIS)