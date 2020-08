SEOUL - Dalam waktu dekat, BLACKPINK diketahui akan segera merilis lagu baru sebagai single lagu kedua. Single kedua BLACKPINK setelah How You Like That tersebut dihadirkan BLACKPINK dengan berkolaborasi dengan salah satu bintang pop dunia, Selena Gomez.

Terkait kolaborasi bersama Selena, sang visual BLACKPINK, Jisoo dalam pemotretannya baru-baru ini sempat menceritakan proses bagaimana ia beserta tiga personel lainnya, Rose, Lisa dan Jennie menggarap lagu kolaborasi tersebut.

Jisoo dengan gamblang mengaku, lagu tersebut digarap dengan situasi tanpa bertemu langsung dengan Selena Gomez.

“Aku pribadi tidak bertemu dengan Selena Gomez secara langsung. Penggarapan lagunya selesai lewat cara berbagai sistem komunikasi setelah menyesuaikan jadwal aktivitas masing-masing,” aku Jisoo, seperti dikutip Allkpop, Selasa (18/8/2020).

Meski selama rekaman lagu, Jisoo tidak pernah bertemu langsung dengan Selena di studio rekaman. Tapi Jisoo mengungkapkan, pelantun Rare tersebut secara aktif mengusulkan berbagai pendapatnya ke dalam lagu kolaborasi tersebut.

“Selena adalah seorang bintang dunia yang mengagumkan. Tapi ketika aku lihat dia menyarankan pendapatnya dengan attitude yang santai. Aku merasa ia adalah sosok pribadi yang sangat keren dan patut dihormati,” pungkas Jisoo.

