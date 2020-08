JAKARTA - Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke-75 pada 17 Agustus 2020. Di momen Kemerdekaan ini biasanya diadakan upacara bendera untuk menghormati sang saka merah putih.

Namun sayang, tahun ini momen kemerdekaan tampaknya akan berbeda dari tahun sebelumnya karena pandemi virus corona (COVID-19).

Momen semaraknya kemerdekaan juga dirindukan oleh penyanyi Amanda Caessa yang biasanya ditunjuk menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Baca Juga: Amanda Caessa Maknai Kemerdekaan Pacu Semangat Harumkan Nama Indonesia

"Pastinya aku kangen banget jadi petugas paskibraka di sekolah. Aku sering ditunjuk untuk ngibarin bendera," kata Amanda kepada Okezone, Minggu (16/8/2020).

Dara kelahiran 23 Desember 2002 tersebut mengaku merindukan lomba-lomba tradisional yang kerap menghiasi momen kemerdekaan, seperti lomba balap karung hingga makan kerupuk.

"Itu seru banget," ujar Amanda.

Tahun ini, Amanda mengungkapkan akan merayakan Kemerdekaan di rumah saja dengan mengunggah cover lagu nasional di media sosialnya.

Amanda merupakan putri dari komedian Parto dengan istri keduanya, Diena Risty. Berbeda dengan sang ayah, Amanda memilih menekuni bidang tarik suara di dunia hiburan.

Mantap menjadi seorang penyanyi, ia berhasil mengeluarkan single perdana berjudul Even if You're There For Me pada 21 Desember 2019. Terbaru, ia kembali merilis lagu berbahasa inggris Half Of Soul pada 7 Agustus 2020.