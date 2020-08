SEOUL - Yeo Jin Goo dikenal lewat kepiawaiannya dalam berakting sejak kecil. Ia pertama kali bermain film Sad Movie ketika usianya menginjak 8 tahun.

Usai bermain film tersebut, ia kerap memainkan karakter versi muda dari peran utama dalam film dan drama hingga dijuluki Nation Little Brother. Yuk intip beberapa drama yang pernah dibintangi Yeo Jin Goo, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Moon Embracing the Sun

Dalam drama Moon Embracing the Sun, Yeo Jin Goo menjadi versi muda dari Raja Lee Hwon (Kim Soo Hyun). Ia beradu akting dengan Kim Yoo Jung, yang juga menjadi karakter muda dari Wol (Han Ga In).

Ceritanya seputar kisah cinta Lee Hwon dan Wol yang merupakan peramal. Mereka bertemu ketika remaja, saat Lee Hwon masih menjadi putra mahkota, sementara Wol dikenal sebagai anak bangsawan bernama Yeon Woo. Keduanya berniat menikah, namun digagalkan oleh Ibu Suri.

2. Orange Marmalade

Yeo Jin Goo menjadi pemeran utama dalam drama Orange Marmalade. Ia beradu akting dengan member AOA, Kim Seolhyun. Dalam drama yang dirilis pada 2015 ini, Yeo Jin Goo berperan sebagai Jung Jae Min, remaja populer yang membenci vampir sejak kecil.

Ia kemudian jatuh cinta dengan Baek Ma Ri (Kim Seolhyun), yang merupakan seorang vampir. Dalam drama tersebut vampir dikisahkan berevolusi dan dapat hidup berdampingan dengan manusia.

3. My Absolute Boyfriend

Dalam drama My Absolute Boyfriend, Yeo Jin Goo berperan sebagai robot bernama Zero Nine. Robot tersebut diprogram untuk mencintai satu manusia sebagai kekasihnya. Ia menjadi kekasih seorang penata rias Um Da-da (Bang Min Ah) setelah ciuman yang tak disengaja. Drama ini ingin menunjukkan perjuangan cinta Zero Nine untuk menjadi sosok kekasih yang ideal.

4. Hotel Del Luna

Hotel Del Luna yang dirilis pada 2019 menjadi drama terbaru Yeo Jin Goo. Beradu akting dengan IU, Yeo Jin Goo berakting sebagai Gu Chan Sung yang merupakan pria lulusan Harvard.

Ia terpaksa harus bekerja sebagai asisten manager di Hotel Del Luna, karena ayahnya memiliki perjanjian dengan sang pemilik hotel, Jang Man Wol (IU). Bukan hotel pada umumnya, Hotel Del Luna melayani orang yang telah meninggal namun masih terikat dengan jiwanya. Lambat laun, rasa cinta Gu Chan Sung dan Jang Man Wol pun tumbuh.