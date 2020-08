SEOUL - Setelah meninggalkan VIXX dan Jellyfish Entertainment, Lee Hongbin kembali datang dengan kabar baru. Dia mengaku, akan menjalani wajib militer (wamil) dalam waktu dekat.

"Tiba-tiba, aku harus menjalani wajib militer pada 18 Agustus mendatang," kata idol 26 tahun tersebut lewat personal broadcast di Twitch seperti dilansir dari Soompi, pada Jumat (14/8/2020).

Keputusan menjalani wamil keluar, setelah Jellyfish Entertainment mengumumkan pembatalan kontrak dengan Hongbin, pada 7 Agustus silam. Pada hari yang sama, Hongbin menyapa para penggemarnya lewat Twitch.

Baca Juga:

- Hengkang dari VIXX, Hongbin: Saatnya, Menemukan Jalanku Sendiri

- Kiesha Alvaro Unggah Foto Mesra dengan Pacar, Okie Agustina: Bucin

Dia meminta maaf dan mengakui apa yang telah dilakukannya sebagai kesalahan. "Jadi aku rasa, ini saatnya untuk menemukan jalanku sendiri," ungkapnya kala itu.

Kontroversi yang menyelimuti Lee Hongbin bermula pada 29 Februari 2020. Kala itu, dia melakukan personal broadcast lewat Twitch sambil menenggak alkohol.

Dia mulai mengomentari beberapa lagu grup idol K-Pop lainnya, termasuk Everybody (SHINee), Red Flavor (Red Velvet), Wolf (EXO), dan Be Mine (INFINITE). Tak hanya itu, dia juga mengkritisi koreografi INFINITE dalam lagu Be Mine.

Aksi Hongbin inilah yang memicu kritik dari fandom grup idol lainnya. Pada 1 Maret 2020, Jellyfish Entertainment merilis permintaan maaf resmi terkait kontroversi Hongbin tersebut.*

(LID)