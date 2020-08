SEOUL - Aktor Kwak Dong Yeon menemukan agensi baru, setelah menyelesaikan kontrak dengan FNC Entertainment, pada Juni 2020. Seorang sumber mengatakan bahwa dia meneken kontrak eksklusif dengan H& Entertainment.

Mengutip Soompi, pada Kamis (13/8/2020), rumah baru aktor My ID is Gangnam Beauty itu merupakan agensi baru yang didirikan oleh Hong Min Ki, mantan direktur KeyEast Entertainment.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh H& Entertainment. Agensi tersebut, memastikan bahwa karier Kwak Dong Yeon di dunia akting selanjutnya akan berada di bawah naungan mereka.

Sekadar informasi, Kwak Dong Yeon memulai debutnya sebagai aktor lewat drama My Husband Got a Family, pada 2012. Setelahnya, dia bermain dalam berbagai drama, seperti Love in the Moonlight dan Fight My Way.

Namun aktingnya mulai dilirik warganet ketika beradu akting dengan Cha Eun Woo dan Im Soo Hyang dalam drama My ID is Gangnam Beauty. Dari sini, dia kemudian membintangi drama populer MBC, Never Twice. Setelah mencuri perhatian lewat penampilan cameo dalam drama It's Okay to Not Be Okay, dia akan beradu akting dengan Song Joong Ki dalam drama Vincenzo. Drama itu juga akan dibintangi oleh Jeon Yeo Bin dan Taecyeon '2PM'.*

