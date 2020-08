JAKARTA - Shark Night merupakan film produksi Relativity Media yang telah tayang pada tahun 2011. Film dengan genre horor-thriller ini disutradarai David R. Ellis dan ditulis oleh Will Hayes dan Jesse Studenberg.

Shark Night dibintangi Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Katharine McPhee, dan masih banyak lagi.

Okezone merangkum 4 fakta film Shark Night, berikut daftarnya:

1. Film Terakhir David R. Ellis

Shark Night merupakan karya terakhir dari sutradara David R. Ellis. Film ini tayang pada 2 September 2011 dan David mengembuskan nafas terakhirnya pada 7 Januari 2013.

David R. Ellis merupakan sutradara dari film The Final Destination (2009), Asylum (2008), Snakes on a Plane (2006), Cellular (2004), Final Destination 2 (2003), dan Homeward Bound II: Lost in San Francisco (1996).

2. Kritik Negatif



Film ini kabarnya kurang dapat mengulangi kesuksesan Steven Spielberg dalam film yang sama-sama mengangkat keganasan hiu. Salah satu kritik mengatakan bahwa semua karakter yang ditampilkan oleh sutradara David R. Ellis nyaris tak memiliki kepribadian.

Karakter di film ini disebut hanya ada untuk menjadi korban dari sang karakter utama, sekawanan hiu CGI. Selain itu, kisah yang disajikan pun sangat monoton dan mudah ditebak.

3. Nominasi Penghargaan

Shark Night mendapatkan nominasi dengan kategori yang tidak dapat dibanggakan, yakni Fangoria Chainsaw Awards untuk kategori Worst Film.

4. Sinopsis, Rating dan Pendapatan Film ini mengisahkan tujuh mahasiswa dari Universitas Tulane yang menghabiskan akhir pekan di rumah milik Sara (Sara Paxton), di dekat Danau Pontchartrain, Louisiana. Saat tiba di lokasi, Sara dan kawan-kawan pun langsung bersiap menikmati waktu mereka bersenang-senang di danau. Namun, liburan mereka tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Berawal ketika Malik (Sinqua Walls) tersandung dari danau air asin dengan lengan terluka. Situasi itu lantas membuat suasana pesta menjadi berubah. Malik kemudian dibawa ke rumah sakit yang berada di sisi lain danau. Mereka menganggap cedera itu disebabkan oleh kecelakaan yang aneh. Ketika mereka berangkat dengan speedboat kecil, tiba-tiba danau itu dipenuhi ratusan hiu. Kepanikan semakin tak terkendali saat terjadi satu kematian yang mengerikan. Sara dan yang lainnya berjuang untuk selamat dari buruan hiu. Mereka juga mencoba mencari bantuan. Apakah mereka berhasil untuk selamat dari hiu-hiu yang ganas tersebut? Rating IMDb: 4.0/10 dari 24.334 penilai Rating Rotten Tomatoes: 19 persen tomatometer dan 22 persen skor audiens Shark Night dibuat dengan anggaran USD28 juta dan menghasilkan USD41 juta.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya