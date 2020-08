SEOUL - Drama True Beauty akhirnya menemukan para pemeran utamanya. Cha Eun Woo, Moon Ga Young, dan Hwang In Yeob dikonfirmasi menjadi pemain utama drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa itu.

Seperti telah dikabarkan sebelumnya, Cha Eun Woo berperan sebagai Lee Su Ho, pria tampan dan cerdas dengan kemampuan bermain basket. Dengan kelebihannya itu, banyak wanita yang jatuh hati padanya.

Moon Ga Young dipercaya untuk memerankan karakter Im Joo Kyung, perempuan yang tak percaya diri tampil tanpa makeup. Meski begitu, dia memiliki kepribadian yang ceria dan optimistis.

Di lain pihak, karakter Han Seo Joon akan diserahkan kepada aktor pendatang baru Hwang In Yeob. Karakter ini digambarkan memiliki kepribadian liar namun sebenarnya punya sisi lembut.

Hwang In Yeob mulai menarik perhatian publik lewat perannya dalam drama The Tale of Nokdu. Sebagai pengawal seorang bangsawan, dia memiliki tatapan tajam dengan kemampuan bela diri nan mumpuni.

Baca juga: Netizen Tolak Hwang In Yeob Perankan Seo Joon dalam True Beauty

“Ketiga aktor tersebut akan memberikan energi menyegarkan dalam proyek ini. Kami akan menyapa para pencinta drama komedi romantis pada semester II-2020. Kami berharap, kalian akan menantikan True Beauty,” ujar staf produksi drama tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (12/8/2020).

Drama True Beauty berkisah tentang Im Joo Kyung, perempuan yang sangat tidak percaya diri dengan tampilan fisiknya. Saat masuk SMA, dia kemudian lekat dengan riasan wajah yang membuatnya bercita-cita menjadi makeup artist. Saat SMA, dia kemudian bertemu dengan Lee Su Ho, seorang pria yang memiliki luka dalam hatinya. Bersama, mereka kemudian berbagi rahasia dan mulai jatuh cinta satu sama lain. Serial True Beauty akan diarahkan oleh sutradara Kim Sang Hyub (Extraordinary You) yang berkolaborasi dengan penulis skenario Lee Si Eun. Dia dikenal sebagai sosok di balik skenario serial Rude Miss Young Ae.* Baca juga: Hamil Tua, Gigi Hadid Rindu Berkuda

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya