SEOUL - Setelah Cha Eun Woo dan Moon Ga Young memastikan kursi mereka dalam True Beauty, tim produksi kemudian mengumumkan aktor yang akan berperan sebagai Seo Joon. Mengutip Koreaboo, karakter itu akan diperankan oleh Hwang In Yeob.

Dia memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model pada 2017. Dia mulai berakting lewat drama WHY pada 2018. Kemudian dia bermain dalam 18 Again dan The Tale of Nokdu.

Sayang, penetapan Hwang In Yeob sebagai pemeran Seo Joon ditolak oleh para penggemar webtoon True Beauty. Sosoknya, dinilai tidak mewakili ketampanan dan sisi kharismatik karakter tersebut.

Salah satu alasan lain menolak keberadaan In Yeob adalah karena karakter itu sebelumnya digadang-gadang akan diperankan oleh Kwon Hyun Bin. Apalagi, ada beberapa pihak yang menilai ada ‘permainan’ di balik pemilihan sang aktor.

Pasalnya, dia berada di bawah agensi yang sama dengan aktris Moon Ga Young. Sehingga banyak warganet yang menilai, aktor 29 tahun itu hanya sekadar ‘dititipkan’ dalam proyek tersebut.

Meski begitu, tak sedikit warganet yang tetap memberikan dukungan mereka pada Hwang In Yeob. Mereka tetap menantikan apa yang bisa diberikan sang aktor dalam karakter Seo Joon.

Dengan terpilihnya deretan aktor utama True Beauty maka produksi drama tersebut akan dimulai pada Agustus 2020.*

