SEOUL - JYP Entertainment mengumumkan detail sub-unit pertama DAY6. Sub-unit yang berisikan Young K, Wonpil, dan Dowoon tersebut akan diberi nama Even of Day.

Teaser pertama Even of Day telah dirilis pada Selasa (11/8/2020) tengah malam waktu setempat. Dari teaser tersebut tertera tanggal debut trio maknae line ini, yakni 31 Agustus 2020 pukul 18.00 KST.

Bertindak sebagai sub-unit, Even of Day tak meninggalkan ciri khas DAY6. Logo mereka, yang diwakili dengan gambar bulan sabit, masih memasukkan simbol utama DAY6, lingkaran hitam putih dengan angka 6 di tengah.

Tidak ada informasi lebih jauh yang dibagikan oleh JYP Entertainment dari teaser tersebut. Namun fans mendapati apabila barcode dalam foto teaser itu di-scan, maka mereka akan diarahkan pada laman yang berisi penjelasan bahwa album debut Even of Day masih menjadi bagian dari series album DAY6 sebelumnya, yaitu The Book of Us.

Sebelumnya diberitakan, ketiga member Even of Day terlibat dalam penulisan dan komposisi lagu debut mereka. Mengingat Young K dan Wonpil sama-sama aktif dalam proses penulisan lirik lagu-lagu di album DAY6, hal ini tak terlalu mengejutkan.

Sementara itu, DAY6 saat ini tengah hiatus sebagai grup. Saat perilisan mini album The Book of Us: The Demon pada Mei lalu, agensi mengumumkan DAY6 akan istirahat sementara waktu dengan alasan kesehatan member.

